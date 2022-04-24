Popcaketv

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«Выходи за меня!» — Дилара дала ответ Моргенштерну на второе предложение руки и сердца

«Выходи за меня!» — Дилара дала ответ Моргенштерну на второе предложение руки и сердца

Звездная пара Моргенштерна и Дилары совсем недавно объявила о расставании, однако, рэпер никак не может прекратить общение с бывшей.

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