Samsung создала умные кроссовки Shortcut, которые могут управлять смартфоном Компа...

Samsung создала умные кроссовки Shortcut, которые могут управлять смартфономКомпания Samsung выпускает ограниченным тиражом умные кроссовки Shortcut, которые позволяют управлять смартфоном при помощи различных танцевальных движений.
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