Лидер «Пикника» опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте

Лидер рок-коллектива «Пикник» Эдмунд Шклярский выпустил видеообращение к родственникам погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» и всем тем, кто оказался «вовлечен в эту страшную трагедию».
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