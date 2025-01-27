Четыре машины столкнулись на улице Чапаева в Петрозаводске

ДТП на перекрестке Чапаева и Чкалова в Петрозаводске: четыре автомобиля повреждены Сегодня, 27 января, в Петрозаводске, в районе пересечения улиц Чапаева и Чкалова, произошла авария с участием четырех легковых автомобилей.
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