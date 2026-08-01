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Илон Маск предрёк вымирание населения стран Запада

Илон Маск предрёк вымирание населения стран Запада

Известный американский предприниматель Илон Маск, который довольно часто высказывается по глобальным международным темам, обратил внимание на удручающий тренд, касающийся демографической ситуации в наиболее развитых странах мира.

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