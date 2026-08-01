Илон Маск предрёк вымирание населения стран Запада

Известный американский предприниматель Илон Маск, который довольно часто высказывается по глобальным международным темам, обратил внимание на удручающий тренд, касающийся демографической ситуации в наиболее развитых странах мира.
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