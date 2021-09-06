Тайная доктринаДом/ДачаКомпьютерная графика на плато Наска: другой взгляд на перуанские геоглифы Запретные Темы Истории Компьютерная графика на плато Наска: другой взгляд на перуанские геоглифы II.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНовичок Сделано в США! Документы свидетельствуют о том, как США прикрыли собственную программу Новичок в качестве исследования ФГА Армия США в 1998 году произвела Новичок А-234 (тот же нервный агент, который был выявлен в образцах крови Скрипалей), а в 2002 году запустила специальную научно-исследовательскую программу Новичок в масках как исследования агентов четвертого поколения (ФГА), свидетельствуют документы Деннис Роберт из Центра разработки и инженерии Edgewood Rohrbaugh из армии США в 1998-2001 году добавил профиль массовой спектрометрии нервного агента Новичок А-234 (NIST 98) Национального института Стандарты и технология массовая спектровая библиотека. Биохимический объект в Эджвуде в течение 20 лет до нападения Скрипаля в Солсбери делал, синтезировал и анализировал А-234 США произвели FGA, согласно Ежегодному отчету Конгрессу за 2002 год. В 2002 году Пентагон запустил две программы: TC2 и TC3 с участием исследований агентов Четвертого поколения (FGA). Среди 2002 целей список документов: инициировать программу синтеза, токсикологии, скрининга и характеристики новых материалов угрозы (включая агентов Четвертого поколения (ФГА), которые определены как насущные потребности при непрерывной оценке долгосрочных потребностей; Подтвердить сердечную патологию после воздействия ФГА; Выполняйте передовую оценку медицинской контрмеры у морских свинок путем оценки физиологических и гистопатологических параметров. Оцените биоскавенгерную дозу в качестве медицинской контрмеры против ФГА в морских свинках. Проведите передовую оценку (фармакокинетическая и биодоступность) исследования свинцовых медицинских контрмер ФГА с более высокими видами животных для оценки эффективности человека. Разработайте суррогатные маркеры у морских свинок для альтернативных медицинских мер для воздействия ФГА. Разработайте критерии сокращения для выбора лучших кандидатов на улучшение медицинской контрмеры для воздействия ФГА.Юрий ИльиновИстинная суть парных отношений Мы приходим на Землю для набора опыта. Одной из задач нашего воплощения на Земле является научение построения гармоничных взаимоотношений в паре. Без пары нет возможности полностью реализоваться в этом мире. Поэтому так важно знать законы построения парных отношений. Мы рассмотрим вопросы взаимодействия в паре: - Какова эзотерическая суть парных отношений. - Каковы основные сценарии отношений. - Разберем сценарии отношений и определим свое поведения в паре, увидим ошибки и ложные установки. - Проведем работу со своими ошибками и ложными установками и откроем новые отношения в паре. - Проведем закрепляющую медитацию на новое понимание парных отношений.Комментировать
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