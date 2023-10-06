Spiegel: глава Евросовета Мишель и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины

Издание называет этот конфликт чиновников «причудливой борьбой за власть»Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в превышении полномочий.
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