Неандертальские гены помогли сапиенсам, вышедшим из Африки, перенастроить циркадный ритм

Анализ древних и современных геномов показал, что у сапиенсов и древних евразийцев (неандертальцев и денисовцев) за время раздельной жизни на разных континентах накопилось много различий в генах, связанных с регуляцией циркадных ритмов.
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