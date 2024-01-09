Приметы и поверья на праздник Рождественский мясоед 10 января были особенно важны для семейного благополучия Полина АвдотьеваВ давние времена, на 10 января, в церкви отмечался Рождественский мясоед — особый праздник, который считался защитой от беды и сглаза, а также предсказывал погоду.