Фестиваль «Земля открытий» ждёт видеоролики о самобытности Крыма

Прославить историю, культуру, национальные традиции и другие туристические возможности Крыма в видеоролике или фильме предлагают организаторы первого фестиваля видеоисторий о территориях России «Земля открытий».
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