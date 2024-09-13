Превращаем перловку почти что в плов: никто не верит, что это там самая крупа

Приготовить вкусно можно и обычную перловку, главное знать правильный рецепт. Стоит добавить к ней немного курицы, использовать пару кулинарных хитростей — и на столе появится блюдо, по вкусу ничуть не уступающее плову.
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