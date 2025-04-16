В Петербурге происходит расширение зон самообслуживания городских МФЦ

На сегодняшний день все центры города оснащены общедоступными компьютерами В связи с растущим интересом к сервису самообслуживания, Комитет по информатизации и связи расширил сектор пользовательского сопровождения в крупнейшем МФЦ Петербурга на улице Ушинского, увеличив количество рабочих мест до пяти.