Остановка майнинга повышает затраты на электроэнергию для местных жителей

Почему закрылась майнинг ферма? Компания «Cryptovault» была вынуждена прекратить работу после того, как муниципалитет отказался продлить лицензию из-за постоянных жалоб на шум от жителей близлежащих домов.
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