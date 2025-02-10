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Царьград

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Роспотребнадзор не нашел опасных отклонений в рыбе и воде в зоне ликвидации ЧС на Черном море

Роспотребнадзор не нашел опасных отклонений в рыбе и воде в зоне ликвидации ЧС на Черном море

Специалисты проверили воду и воздух в районе разлива нефтепродуктов в Черном море. Был проведен мониторинг выловленной рыбы на наличие потенциально опасных веществ.

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