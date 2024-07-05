Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пора прекращать жалобы в «Спортлото», Запад понимает только силу – Рожин

Пора прекращать жалобы в «Спортлото», Запад понимает только силу – Рожин

Политнавигатор Даже при наличии укрытий в Белогороде и области люди гибнут и получают ранения.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Они не признают международное право, поэтому им нужно отвечать « зеркально», чего с ними хороводы водить?!
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6 час.
Alex Nемо
&quot;...доты – это часть комплекса мер, куда входит модернизация систем оповещения...&quot;???  Этот Рожин он вообще что такое и с каких пор ДОТ (долговременная опорная точка) стала применяться для укрытия гражданских лиц? Он вообще хоть что-то понимает в военной терминологии и кто его назначил экспертом?
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4 час.
Юрий Рязанов
И нечего стесняться требуется ядерная бомбардировка. Взять японию .......  штаты бомбанули и они довольны , скоро день бомбардировкам в праздник превратят
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4 час.

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