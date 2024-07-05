Пора прекращать жалобы в «Спортлото», Запад понимает только силу – Рожин

Они не признают международное право, поэтому им нужно отвечать « зеркально», чего с ними хороводы водить?!

Alex Nемо

"...доты – это часть комплекса мер, куда входит модернизация систем оповещения..."??? Этот Рожин он вообще что такое и с каких пор ДОТ (долговременная опорная точка) стала применяться для укрытия гражданских лиц? Он вообще хоть что-то понимает в военной терминологии и кто его назначил экспертом?