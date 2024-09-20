Основатель научной школы лесоводства на Урале: «Бесполезные изобретения мне неинтересны»

Доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии естествознания, профессор, завкафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Залесов – патриарх школы лесоводства на Урале.
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