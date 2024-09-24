В Ростовской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из территориального отдела уголовного розыска при поддержке специальных подразделений областного главка МВД задержали 47-летнего жителя донской столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.