РИА Новости: североморцы уничтожили на северном фланге Артемовска позиции ВСУ

В ходе боевых действий на северном фланге Артемовска минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, включенной в группировку войск "Юг", успешно разгромили укрепленные позиции и пехоту ВСУ.
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