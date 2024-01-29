Пещеры и подземелья

По мере того, как поверхность Земли становится всё более и более населённой, люди всё активнее осваивают подземные пространства, обустраивая в них убежища на случай природных катаклизмов, склады, парковки, метрополитены и даже места для отдыха и развлечений.
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