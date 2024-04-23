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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Наталия
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«Святые» Бандера и Шухевич: западенская молельня под управлением нациста-униата в Сибири

«Святые» Бандера и Шухевич: западенская молельня под управлением нациста-униата в Сибири

"Житель Омска подозревается в реабилитации нацизма. Следственными органами СК России по Омской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Закатать « этого Иуду лет на 20 на рудники/ пусть там сам себе проповеди читает.
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7 час.
Наталия
Долго будут нам аукаться горбачевская перестройка и ельцинское правление. Причем, в любой сфере нашей жизни, материальной, социальной, духовной, интеллектуальной,  военной.... и далее везде.
Ответить
45 мин.

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