Прогноз погоды в Крыму на 12 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 12 декабряВ Симферополе +5 и дождь со снегомВ Севастополе +8 и небольшой дождьВ Евпатории +6 и небольшой дождьВ Черноморском +5 и небольшой дождьВ Джанкое +4 и небольшой дождьВ Ялте +8 и небольшой дождьВ Алуште +7 и небольшой дождьВ Керчи +6 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .
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