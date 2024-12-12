Прогноз погоды в Крыму на 12 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 12 декабряВ Симферополе +5 и дождь со снегомВ Севастополе +8 и небольшой дождьВ Евпатории +6 и небольшой дождьВ Черноморском +5 и небольшой дождьВ Джанкое +4 и небольшой дождьВ Ялте +8 и небольшой дождьВ Алуште +7 и небольшой дождьВ Керчи +6 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .