Минобороны расширяет доступ к личным данным военнообязанных и их родственников Юлия ЧелкановаМинобороны России подготовило проект приказа, который существенно расширяет объем персональных данных, доступных должностным лицам военного ведомства.
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