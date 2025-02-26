Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина обыграла Хадемальшарьех, Лагно разошлась миром с Конеру и другие результаты

Гран-при ФИДЕ Женщины Третий этап Монако 8-й тур Александра Горячкина (Россия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 1:0 Екатерина Лагно (Россия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5 Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1 Харика Дронавалли (Индия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 1:0 Элизабет Петц (Германия) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 0:1 ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.
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