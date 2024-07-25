Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России. Алла МИХАЙЛОВА В соцсети слили ролик из закрывшегося в России "Тик Тока": молодой брюнет с бородищей страдает на камеру: Слышали, да, про мигранту? Плохой время идёт сейчас.
"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют
Комментарии
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Александр
Какое отношение имеет мнение тик-токера к мнению мигрантов?Кто видел в Москве молящегося посреди улицы в будний день?
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
""Слабовики" бездействуют" - Такие понятия только в зомбированных , неадекватных мозгах ! Силовики делают свою работу , свои обязанности ! Полиция = это инструмент правящего класса для подавления народа ! С какого бодуна - похмелья в умах сидит , что они обязаны защищать народ ??? Буржуазия не ради того чтобы "ублажать" народ победила этот же народ в 90-е , аннулировала все его права ! КАПИТАЛИЗМ ВО ДВОРЕ ! ХОЧЕШЬ ИНАЧЕ = ПОБЕДИ КАПИТАЛИЗМ и СФОРМИРУЙ ГОСУДАРСТВО ПОД СВОИ ИНТЕРЕСЫ ! Других методов , законов история мира пока не знает ! Пока население овечки = все процессы , фундаментально при капитализме , будут идти под интересы буржуазии ! Наплыв мигрантов в Россию это тактические интересы буржуазии России , сраных элиток и стратегические интересы их импортных хозяев против России !!!
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11 час.
ШКИПЕР
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11 час.
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