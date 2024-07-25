Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России. Алла МИХАЙЛОВА В соцсети слили ролик из закрывшегося в России "Тик Тока": молодой брюнет с бородищей страдает на камеру: Слышали, да, про мигранту? Плохой время идёт сейчас.

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Комментарии
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Александр
Какое отношение имеет мнение тик-токера к мнению мигрантов?Кто видел в Москве молящегося посреди улицы в будний день?
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;&quot;Слабовики&quot; бездействуют&quot; - Такие понятия только в зомбированных , неадекватных мозгах !  Силовики делают свою работу , свои обязанности !   Полиция = это инструмент правящего класса  для подавления народа !                                         С какого бодуна - похмелья в умах сидит , что  они обязаны защищать народ ???                                                                                   Буржуазия не ради того чтобы  &quot;ублажать&quot; народ  победила  этот же народ в 90-е , аннулировала все его права !                             КАПИТАЛИЗМ ВО ДВОРЕ !    ХОЧЕШЬ ИНАЧЕ =  ПОБЕДИ КАПИТАЛИЗМ  и  СФОРМИРУЙ ГОСУДАРСТВО ПОД СВОИ ИНТЕРЕСЫ !     Других методов  , законов  история мира  пока не знает !                                                                                                       Пока население овечки =   все процессы , фундаментально  при капитализме , будут идти под интересы буржуазии !    Наплыв мигрантов  в Россию  это   тактические  интересы  буржуазии России , сраных элиток  и стратегические  интересы  их импортных хозяев против России  !!!
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11 час.
ШКИПЕР
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11 час.

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