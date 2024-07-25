"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

МГ

Малик Гумеров

""Слабовики" бездействуют" - Такие понятия только в зомбированных , неадекватных мозгах ! Силовики делают свою работу , свои обязанности ! Полиция = это инструмент правящего класса для подавления народа ! С какого бодуна - похмелья в умах сидит , что они обязаны защищать народ ??? Буржуазия не ради того чтобы "ублажать" народ победила этот же народ в 90-е , аннулировала все его права ! КАПИТАЛИЗМ ВО ДВОРЕ ! ХОЧЕШЬ ИНАЧЕ = ПОБЕДИ КАПИТАЛИЗМ и СФОРМИРУЙ ГОСУДАРСТВО ПОД СВОИ ИНТЕРЕСЫ ! Других методов , законов история мира пока не знает ! Пока население овечки = все процессы , фундаментально при капитализме , будут идти под интересы буржуазии ! Наплыв мигрантов в Россию это тактические интересы буржуазии России , сраных элиток и стратегические интересы их импортных хозяев против России !!!