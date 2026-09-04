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The Eurasia Daily news agency

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To Khristofor: Zelensky's threats to close the skies of Russia — out of hopelessness

To Khristofor: Zelensky's threats to close the skies of Russia — out of hopelessness

Zelensky began to threaten Russian civil aviation because of the deplorable situation at the front. This was stated on his YouTube channel by Cypriot journalist Alex Christoforou.

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