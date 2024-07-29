Пожизненно осужденный участник «Банды Цапков» в СИЗО обзавелся белоснежными винирами за 800 тысяч рублей

Пожизненно осужденный участник «Банды Цапков» в СИЗО обзавелся белоснежными винирами за 800 тысяч рублейЧлен банды Цапков - Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел, находясь в ростовском СИЗО, обзавелся новыми зубными винирами за 800 тысяч рублей.