Пожизненно осужденный участник «Банды Цапков» в СИЗО обзавелся белоснежными винирами за 800 тысяч рублей

Пожизненно осужденный участник «Банды Цапков» в СИЗО обзавелся белоснежными винирами за 800 тысяч рублейЧлен банды Цапков - Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел, находясь в ростовском СИЗО, обзавелся новыми зубными винирами за 800 тысяч рублей.
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