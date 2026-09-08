Ежегодный ущерб от сальмонеллёза в Европе оценивается в €3 млрд

В европейских странах фиксируется устойчивый рост случаев заражения сальмонеллезом. Согласно оценкам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), ежегодные экономические потери от данной бактериальной инфекции в Европейском союзе достигают 3 млрд евро, складываясь из затрат на систему здравоохранения, временной нетрудоспособности граждан и убытков агропромышленного сектора.
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