Ежегодный ущерб от сальмонеллёза в Европе оценивается в €3 млрд

В европейских странах фиксируется устойчивый рост случаев заражения сальмонеллезом. Согласно оценкам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), ежегодные экономические потери от данной бактериальной инфекции в Европейском союзе достигают 3 млрд евро, складываясь из затрат на систему здравоохранения, временной нетрудоспособности граждан и убытков агропромышленного сектора.