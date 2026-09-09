"И не перепутайте": МИД Германии призвал Киев учитывать интересы Берлина при использовании немецкой помощи

"И не перепутайте": В МИД Германии решили напомнить Киеву об интересах Берлина. Глава ведомства Йоханн Вадефуль призвал украинские власти внимательнее отнестись к тому, как используется немецкая помощь, и объяснил, чего именно ждут от Украины взамен.