По срокам - ближе, по рейтингу – дальше: астраханцы выглядят неоднозначно при достижении зарплаты в 100000 рублей

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг», оценив динамику медианной заработанной платы в стране к первому кварталу 2025 года, представил очередной рейтинг регионов по достижению желанного для многих россиян зарплатного «потолка» в 100 тыс.
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