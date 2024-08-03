Без рубля останутся владельцы банковских карт: срочные новости из Сбербанка

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Не играйте в азартные игры с банками. Они обязательно обманут и выиграют........
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