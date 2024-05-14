Стартовал конкурс лекторов от Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе лекторов. Желающие принять участие могут подать заявку с 24 апреля до 30 июня, а школьники — до 3 июня, на официальном сайте проекта.
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