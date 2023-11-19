WP: в Пентагоне разочаровались из-за числа атак на американские базы

Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia В Пентагоне растет число сотрудников, недовольных результатами деятельности президента США Джо Байдена, которая направлена на сокращение количества нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке.
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