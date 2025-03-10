Калифорнийская компания LeoLabs получила $60 млн на радар для отслеживания космической активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Компания LeoLabs, специализирующаяся на мониторинге космического пространства, заключила государственно-частное соглашение на $60 млн для создания радарной установки нового поколения в Индо-Тихоокеанском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии