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Старший сержант Дмитрий Соснин погиб на СВО

Старший сержант Дмитрий Соснин погиб на СВО

Сегодня стало известно о двух потерях среди военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (СВО) на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины.

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