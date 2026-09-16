Современную станцию водоподготовки начали строить в Свердловском

В поселке Свердловском приступили к монтажу новой станции водоподготовки на водозаборном узле. Оборудование уже доставили на площадку, следующим этапом станет его установка и подключение к технологическим системам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глюксманн: Франци...
- Екатерина Андреев...
- Екатерина Андреев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым