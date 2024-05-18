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ВС РФ уничтожили за сутки до 125 украинских военных под Макаровкой

ВС РФ уничтожили за сутки до 125 украинских военных под Макаровкой

В течение суток ВСУ потеряли до 125 военнослужащих в окрестностях села Макаровка в ДНР в результате ударов российской группировки войск «Восток», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Александра Гордеева.

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