ВС РФ уничтожили за сутки до 125 украинских военных под Макаровкой

В течение суток ВСУ потеряли до 125 военнослужащих в окрестностях села Макаровка в ДНР в результате ударов российской группировки войск «Восток», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Александра Гордеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии