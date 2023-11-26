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Салихова высмеяла тот факт, что у РПЛ нет красных мячей для игры на снегу

Салихова высмеяла тот факт, что у РПЛ нет красных мячей для игры на снегу

Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова иронично прокомментировала тот факт, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграли с калининградской "Балтикой", не был использовал мяч красного цвета.

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