Салихова высмеяла тот факт, что у РПЛ нет красных мячей для игры на снегу

Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова иронично прокомментировала тот факт, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграли с калининградской "Балтикой", не был использовал мяч красного цвета.
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