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Руслан Хасбулатов нашел способ повысить пенсии: «Страна обречена на увядание»

Руслан Хасбулатов нашел способ повысить пенсии: «Страна обречена на увядание»

У отечественных пенсионеров, как известно, в подавляющем большинстве нищенские пенсии. Государство не торопится их повысить кардинально, ограничиваясь ежегодной индексацией на несколько процентов и ритуально ссылаясь на нехватку бюджетных средств.

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