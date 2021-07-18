Руслан Хасбулатов нашел способ повысить пенсии: «Страна обречена на увядание»

У отечественных пенсионеров, как известно, в подавляющем большинстве нищенские пенсии. Государство не торопится их повысить кардинально, ограничиваясь ежегодной индексацией на несколько процентов и ритуально ссылаясь на нехватку бюджетных средств.
У отечественных пенсионеров, как известно, в подавляющем большинстве нищенские пенсии. Государство не торопится их повысить кардинально, ограничиваясь ежегодной индексацией на несколько процентов и ритуально ссылаясь на нехватку бюджетных средств.
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