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Угроза новых санкций

Угроза новых санкций

Палата представителей Конгресса США приняла ранее одобренный cенатом закон «об адских санкциях» против России.

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