Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД обвинили страны Балтии в «охоте» на сторонников диалога с Россией

В МИД обвинили страны Балтии в «охоте» на сторонников диалога с Россией

Власти стран Балтии ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

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