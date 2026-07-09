Власти стран Балтии ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии