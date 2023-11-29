Две агрессивные собаки напали на ребенка в Карелии и нанесли ему множественные травмы

Очередное ЧП с агрессивными собаками произошло в Пудожском районе. Животные напали на ребенка. В октябре 2023 года в одном из поселков Пудожского района две собаки выскочили со двора частного дома и набросились на ребенка.
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