Путин объявил благодарность жительнице Алтайского края

Депутата Мамонтовского районного Совета народных депутатов Кононову отметили за трудовые успехи Президент России Владимир Путин объявил благодарность депутату Мамонтовского районного Совета народных депутатов Нине Кононовой за достигнутые трудовые успехи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии