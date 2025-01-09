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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин объявил благодарность жительнице Алтайского края

Путин объявил благодарность жительнице Алтайского края

Депутата Мамонтовского районного Совета народных депутатов Кононову отметили за трудовые успехи Президент России Владимир Путин объявил благодарность депутату Мамонтовского районного Совета народных депутатов Нине Кононовой за достигнутые трудовые успехи.

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