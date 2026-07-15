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Илия Топурия: «Иногда переписываемся с Роналду. Он поздравлял меня с Новым годом. Правда, в феврале»

Илия Топурия рассказал, что Криштиану Роналду поздравил его с Новым годом в феврале. «Он писал мне за час до того, как я пришел сюда, на интервью.

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