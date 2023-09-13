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Виктории Боне предсказывают уродство после пластики

Модель Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию. 43-летняя Виктория Боня на днях приняла решение больше не показывать свое лицо подписчикам, пока не спадет отек после пластической операции и она не превратится в писаную красавицу.

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