Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики и высокий уровень доверчивости, высокая степень утомления и личная заинтересованность, рассказала «Газете.
Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Комментарии
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А
Александр24
Если есть хоть капелька здравого смысла, то можно с кем угодно болтать. Я так минут 40 развлекался с "представителем УВД" и "сотрудником ЦБ". Как они меня уговаривали - одно удовольствие. Даже обещали, что сам(!!) ЦБ компенсирует мне расходы на такси для поездки в банк, куда они меня посылали. (Я, правда, просил их сразу на телефон перевести деньги, но жулики пожадничали).
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