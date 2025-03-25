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Всё о женщинах

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  • Александр24
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Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики и высокий уровень доверчивости, высокая степень утомления и личная заинтересованность, рассказала «Газете.

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Комментарии
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А
Александр24
Если есть хоть капелька здравого смысла, то можно с кем угодно болтать. Я так минут 40 развлекался с &quot;представителем УВД&quot; и &quot;сотрудником ЦБ&quot;.   Как они меня уговаривали - одно удовольствие. Даже обещали, что сам(!!) ЦБ компенсирует мне расходы на такси для поездки в банк, куда они меня посылали. (Я, правда, просил их сразу на телефон перевести деньги, но жулики пожадничали).
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