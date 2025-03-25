Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников

А

Александр24

Если есть хоть капелька здравого смысла, то можно с кем угодно болтать. Я так минут 40 развлекался с "представителем УВД" и "сотрудником ЦБ". Как они меня уговаривали - одно удовольствие. Даже обещали, что сам(!!) ЦБ компенсирует мне расходы на такси для поездки в банк, куда они меня посылали. (Я, правда, просил их сразу на телефон перевести деньги, но жулики пожадничали).