Сотрудниками МВД Татарстана задержана группа лиц, похищавшая металлоизделия с одного из предприятий г.Набережные Челны

Предприятию нанесен материальный ущерб в размере 4 миллионов рублей. В полицию Набережных Челнов обратился руководитель службы безопасности одного из предприятий города с заявлением о хищения неустановленными лицами металлических изделий.
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