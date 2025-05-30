+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Сотрудниками МВД Татарстана задержана группа лиц, похищавшая металлоизделия с одного из предприятий г.Набережные Челны

 Предприятию нанесен материальный ущерб в размере 4 миллионов рублей. В полицию Набережных Челнов обратился руководитель службы безопасности одного из предприятий города с заявлением о хищения неустановленными лицами металлических изделий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх