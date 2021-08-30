C днём Конституции казахстанцев поздравил президент страны

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, обратился к населению страны со словами поздравления с Днем Конституции Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Казахстана! Конституция – это надежный гарант нашей Независимости.