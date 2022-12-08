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Бабенко о матче с «Авангардом»: «Ак Барс» провел работу над ошибками. Сделаем все, чтобы уйти на паузу на положительной ноте»

Юрий Бабенко высказался в преддверии матча против «Авангарда». Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 декабря.

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