"У мусульман в российских зонах есть все. И даже немного больше."

А ответ то на поверхности,всё идёт от власти,может коррупция а может и госизмена,вот и судите сами

Надежда Кувыкина

А и работать с утра до ночи они не будут. Не судить их, или не в тюрьму их... А высылать сразу и со всем выводом.. Дурое не получится... Вот увидите!!