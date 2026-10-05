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Орловские новости

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В Орловской области третий класс пожарной опасности

В Орловской области третий класс пожарной опасности

С начала 2026 года в регионе зафиксировано 153 термоточки, в воскресенье подтвердилась очередная в Знаменском районе.

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